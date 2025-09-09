Cagliari, Adopo: “Il gol di Anguissa al 94’ è stato un colpo al cuore! Su De Bruyne…”

Michel Adopo, centrocampista del Cagliari, ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport. Di seguito un estratto.

L’impatto con Pisacane? "C’è un ottimo ambiente. Il mister mi chiede di difendere e attaccare. Vorrebbe che fossi un uomo di equilibrio del centrocampo, un po’ come Anguissa nel Napoli e, soprattutto, Ederson nell’Atalanta".

Nelle prime due partite, una calda e una fredda. "Con la Fiorentina avremmo meritato di più. Quel gol di Anguissa al 94’ col Napoli è stato un colpo al cuore. Neanche un punto dopo tanta fatica".

Che impressione ti ha fatto De Bruyne? "Non è stata la sua giornata migliore. Ma tra due mesi vedrete...".