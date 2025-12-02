Cagliari, Deiola: "Andremo a Napoli con la testa giusta e con l'obiettivo di passare il turno!"

Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, premiato per il "Gol dell'Anno" al Gran Galà del Calcio, a margine dell'evento ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa soffermandosi sulla sfida contro il Napoli di Coppa Italia: "Domenica contro la Roma sarà una gara importante per noi: giocheremo contro una grande squadra, che sta dimostrando tutto il suo valore. Hanno calciatori di qualità, un bravo mister.

Ci teniamo a far bene, giochiamo in casa e abbiamo un obiettivo da raggiungere, ci prepareremo al meglio. Ma prima c’è da pensare alla Coppa Italia: andremo a Napoli con la testa giusta, con l’obiettivo di passare il turno. Il calendario non è facile, bisogna tenere alta la concentrazione. Il mio obiettivo? Aiutare il più possibile la squadra a raggiungere i nostri traguardi e cercare di migliorarmi giorno dopo giorno”.