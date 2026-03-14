Inter, Chivu: "Un derby perso non cambia niente, continuiamo con più fiducia e determinazione"
Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida con l'Atalanta: "Dobbiamo tornare a fare quello che abbiamo fatto sempre in questa stagione, dare ritmo e intensità imparando dai nostri errori per guardare avanti con fiducia".
Quanto è importante il ritorno di Thuram?
"Sì, è un recupero importante, si è allenato bene dopo il problema avuto prima del derby lo abbiamo al cento per cento. Ci fa piacere riaverlo a disposizione, perché è un giocatore importante".
Dopo il derby non è un po' preoccupato?
"La mia preoccupazione non deriva da una partita persa, quello che è importante è la direzione e gli obiettivi. Abbiamo voglia di essere competitivi fino in fondo, dopo una partita persa non è cambiato niente. Dobbiamo continuare così, anzi con ancora più fiducia e determinazione".
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