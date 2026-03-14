Olivera a Dazn: "Speriamo in un clean sheet! Infortuni? Abituati, siamo professionisti"

Olivera a Dazn: "Speriamo in un clean sheet! Infortuni? Abituati, siamo professionisti"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:41Le Interviste
di Antonio Noto

Nel pre-partita di Napoli-Lecce, il difensore azzurro Mathias Olivera è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Tanti infortuni? Sappiamo che è un anno particolare, ogni settimana abbiamo un compagno diverso infortunato.

Siamo professionisti, ci abituiamo, ogni settimana l’allenatore prepara al meglio la partita. Troppe gara senza clean sheet? Sappiamo che non stiamo bene in questo senso, speriamo di farlo oggi".