Lecce, Banda a Dazn: "Migliorato in difesa grazie a Di Francesco. Dopo tanti infortuni…"

vedi letture

Nel pre-partita della sfida tra Napoli e Lecce, l'attaccante giallorosso Lameck Banda ha parlato ai microfoni di DAZN: "Graziano fu il primo a chiamarmi Giuseppe e quando segno tutti mi chiamano così, sono emozionato in questo caso e mi faccio chiamare con piacere così.

Penso di essere migliorato in difesa: grazie a mister Di Francesco, ho affinato la mia tecnica e ho capito meglio il posizionamento in campo. Dopo tanti infortuni, ho lavorato tanto sul campo".