Cagliari, Maran a Sky: "Ce la siamo giocata alla pari del Napoli senza mai mollare"

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha così parlato a Sky Sport dopo la sconfitta interna dei sardi contro il Napoli: "Dispiace, cerchiamo di dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Purtroppo è una lunga serie di vittorie mancate, e sta pesando. Volevamo fare un campionato di prestigio, ce la siamo giocati alla pari con il Napoli ma non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Ci abbiamo provato, non abbiamo mollato. Abbiamo creato aspettative, ma una squadra come il Cagliari può avere flessione di risultati. Le prestazioni ci sono state, ora però dobbiamo avere la forza di andare a prenderci questo risultato. Le aspettative sono alte, e quando non fai risultato è così... Qualcosa ha influito in negativo, anche oggi non avevamo la tranquillità necessaria. In questo momento il Napoli è una delle squadre più scomode da affrontare. Prima ci girava tutto bene, ora va tutto male. Non è solo fortuna o sfortuna, magari abbiamo meno coraggio di fare le cose. Eppure ci proviamo ad impostarle, ma con assenze importanti è normale avere difficoltà. Dobbiamo però essere noi sicuramente a fare meglio".