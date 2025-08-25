Cagliari, Pisacane carico verso il Napoli: "Voglio sana presunzione!"

vedi letture

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Orgoglioso della prova del Cagliari? Sono felice della risposta dei ragazzi. Affrontavamo una squadra allestita per fare un campionato di vertice, ma questo deve essere un punto di partenza. Abbiamo bisogno di tanta umiltà, sano lavoro e un pizzico di coraggio. Servono prestazioni sotto forma caratteriale importanti.

Alla prossima il Napoli. In Serie A tutte le partite sono difficili. Non bisogna demoralizzarsi. Ci deve essere anche un pizzico di sana presunzione che deve essere costruttiva e non distruttiva. La squadra sa benissimo che non può fare a meno le cose che ho citato.

Trio d'attacco? Sono ragazzi che sanno che per essere coinvolti in un gruppo che vuole fare qualcosa di diverso che non vuol dire arrivare a fare cose esagerate, ma che sanno che per fare un certo tipo di percorso devono sacrificarsi e sono contento. Sia con Borrelli, Esposito e Folo e poi Luvumbo, Semih e Gaetano.

Emozioni? Sono state tante. Ho cercato di controllarle, ma nel viaggio che mi portava allo stadio pensavo che a 50m di distanza ho fatto sia l'esordio impensabile, vista l'età, sia l'esordio da allenatore. L'emozione ha preso il sopravvento fino alle 16 perché poi sono dovuto entrare in modalità allenatore.

La prestazione? Sono contento che si sono intravisti questi ingredienti, ma bisogna lavorare duro con grande umiltà, sacrificio e dedizione per mettere in campo i valori di quello stemma che portiamo sul petto.

Come l'avevi preparata? Ringrazio Pioli per i complimenti, ho fatto un ritiro con lui e affrontare subito uno dei quattro scudettati del campionato italiano è motivo di grande orgoglio. Mi porto a casa i suoi complimenti, li rivolgerò anche allo staff. Abbiamo studiato la Fiorentina e cercato di togliere la profondità a Kean e sporcare tutte le linee di passaggio. Appena ci siamo distratti un attimo ci hanno beccato. Non mi concentrerei su quello che arriva a me, ma su quello che hanno fatto i ragazzi.

Gol nel finale che dà giustizia a quanto fatto in settimana e in questa partita? Sarebbe stato tutto più bello se avessimo fatto anche il 2-1, avremmo rispettato le partite precedenti dove il Cagliari le portava a casa nel finale. Un buon punto che ci permette di lavorare sereni questa settimana e di prepararne un'altra.

Te lo aspettavi così l'esordio? Per quale tipo di Cagliari vuoi rinforzi? Io parto dal presupposto che voglio avvicinarmi quanto più possibile a quella che è la storia del Cagliari. La conoscete meglio di me, io sto cercando di studiarla e vorrei qualcosa che mi permettesse di giocare a 4. E' normale che poi ci saranno partite dove ci si può mettere con un altro assetto. Ho iniziato questo percorso 4 anni fa, penso alla mia esperienza da calciatore che avere un difensore in più ti permette di non avere un uomo offensivo in meno. Speravo potessimo fare la partita che abbiamo fatto. Fare 1-1 al 60' però non avrebbe avuto il sapore di come abbiamo agguantato il pareggio.