Cagliari, Pisacane e il legame con Napoli: "Ho tutti gli amici e la famiglia, gara speciale"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, a due giorni dalla partita contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match: "Per quanto riguarda sabato, ovvio che Napoli non è una partita come tutte le altre per me, ma molto particolare. Ci sono nato, ci sono tutti i miei amici e la famiglia.

È una partita che per noi vale tre punti che cercheremo di portare a casa. Rispetto a quello che si può mettere in campo, da parte nostra ci deve essere un grandissimo spirito, dedizione e sacrificio, tutti quei valori che stiamo ripetendo dal 10 luglio. È qualcosa che ci chiede la storia".