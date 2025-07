Cagliari, Prati: "Che bravo McTominay. Ora voglio vedere De Bruyne e Modric..."

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Cagliari Matteo Prati ha parlato dell'Under 21 e del commissario tecnico Carmine Nunziata che lo ha scelto come titolare inamovibile degli azzurrini: "A lui devo tanto, pure umanamente. Mi volle a marzo prima del Mondiale Under 20 e poi mi portò. Con la U21 eravamo più o meno gli stessi. Abbiamo fatto un ottimo Europeo e siamo usciti perdendo con la Germania 9 contro 11. Eravamo forti, con qualità, molto tecnici davanti. Non può capire quanto io e i miei compagni abbiamo pianto. In 10 saremmo potuti arrivare ai rigori, in 9 non ce la potevamo fare".

Per chi tifava da bambino?

"Inter. Mio zio era interista. Mi rimase impresso il Triplete. Eto’o e Milito".

Punti di riferimento in campo?

"Nasco trequartista, all’inizio fu Messi. Poi Busquets e Thiago Alcantara".

Oggi? Due stelle come De Bruyne e Modric sono sbarcati in Serie A.

"Sono rimasto colpito da Reijnders del quale fortunatamente sono riuscito a prendere la maglia. E che bravo McTominay. Ora voglio vedere questi due campionissimi".

Che effetto le fa, invece, vedere la Spal così in basso?

"Mi fa male. Li ho sempre seguiti. E ho il ricordo di De Rossi che mi ha fatto giocare".