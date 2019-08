Cagni: "Icardi? Molto meglio il ritorno di Higuain..."

Fatica a sciogliersi il nodo Icardi, ormai imprevedibile qualsiasi destinazione per l'argentino, sebbene in molti sognano di vederlo indossare la maglia partenopea. Di questo ha parlato Luigi Cagni, allenatore ed ex calciatore, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Icardi? Un giocatore che si muove esclusivamente negli ultimi 20 metri, seppure tra i finalizzatori più bravi al mondo, a me personalmente non basterebbe, se poi ad Ancelotti va bene così non sono certo io a criticare la scelta. Dal mio canto punterei su Milik, meno incisivo in fase di chiusura ma più partecipe. Se dovessi scegliere qualcuno al momento fuori dalla rosa azzurra, prendere giocatori come Dzeko o Higuain.

Se Carlo ha individuato e appoggiato l'idea Maurito evidentemente sa già come impiegarlo e come trarre il meglio da lui, non ha la qualità nella costruzione del gioco, ma corre molto ed ha velocità, d'altro canto potrebbe lavorare su un talento già in casa, quello di Arek, che qualora migliorasse nei 16 metri potrebbe dare al tecnico tutto quello che cerca. Sicuramente per combattere la Juventus ci vogliono giocatori già pronti in questo senso".