Cagni incorona Spallletti: "Al momento è il miglior allenatore europeo"

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Gigi Cagni, ex allenatore, tra le altre, dello Spezia.





Spalletti allenatore del mese, pareri? “Credo sia il miglior tecnico europeo al momento. Non guardo i risultati, ma il rendimento delle squadre, ed in tal senso il toscano è stato il migliore. La bravura di un tecnico sta soprattutto nel far sentire a suo agio il calciatore, valorizzandolo nel suo ruolo, e Spalletti sta facendo davvero bene in questo senso”.

Cosa pensa della crisi del Milan? “Sento dire da presidenti e direttori che bisogna essere bravi a motivare i calciatori in determinate situazioni, lo reputo inaccettabile. I giocatori dovrebbero essere motivati – e concentrati - a priori, a maggior ragione giocando settimanalmente. Io lasciavo soltanto tre giorni all’anno ai miei calciatori. Una squadra senza rabbia e cattiveria esige un cambiamento forte, che riesca a stupire i calciatori. Non è accettabile la mancanza di concentrazione di un atleta, è la prima cosa che insegnano nel calcio come in tutti gli altri sport. Permettetemi di dire che un aspetto importante è la professionalità anche nella conduzione della propria vita personale, essenziale per un calciatore”.