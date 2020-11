Cagni: "Mario Rui e Ghoulam hanno sbagliato e portato al culmine Gattuso"

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Punizione a Mario Rui e Ghoulam? Per ciò che ha vissuto Gattuso da giocatore è certo che lui abbia fatto altre cose prima di mandarli in tribuna e parlarne pubblicamente. E' arrivato al culmine, ma hanno sbagliato i giocatori sicuramente. Per dirlo pubblicamente ci sarà un motivo. In privato sicuramente ha fatto altre cose con loro due, ci sarà stato un confronto. Credo che sia arrivato a questo pensiero: o li recupero o li perdo completamente".