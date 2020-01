Cagni: "Si tiri fuori la determinazione senza badare al risultato. Sul mercato..."

L'ex allenatore Luigi Cagni ha detto la sua in merito a Napoli-Juventus ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "In Napoli-Juventus non dobbiamo solo guardare l’aspetto tecnico e tattico, altrimenti non c’è partita. Il Napoli deve essere consapevole di essere inferiore e la può anche perdere la partita, ma deve tirar fuori la determinazione, la forza, senza badare al risultato. Il Napoli non deve più avere problemi di concentrazione, carica agonistica".

CALCIOMERCATO TERRBILI - "Il calciomercato è terribile, sia quello di gennaio che quello estivo, per un allenatore. Quando si costruisce una squadra e si vedono calciatori che vanno e vengono, è terribile. Anche questo mercato influisce tanto”.