Caiazza difende il Napoli: “Mi tengo il risultato, altrove non vedo il Barcellona di Guardiola!”

vedi letture

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione “Quando gioca il Napoli”

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione “Quando gioca il Napoli”, commentando il successo degli azzurri sul campo del Cagliari, deciso da una rete di Scott McTominay. Il giornalista ha sottolineato l’importanza del risultato, anche a fronte di una prestazione non brillante, evidenziando come in questa fase della stagione conti soprattutto portare a casa i punti.

Il Napoli sbanca Cagliari: l’analisi di Caiazza

“Mi tengo stretto il risultato al di là della prestazione. Non vedo dalle altre parti il vecchio Barcellona di Pep Guardiola. Sicuramente qualcosa in più si poteva fare, ma siamo al secondo posto e fino a quattro partite fa ci piangevamo il morto perché ci guardavamo alle spalle. Ora sono gli altri che ci devono guardare e noi guardiamo avanti”.