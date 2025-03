Caiazza: "Ora si parla tanto di rinforzi, ma con Conte in panchina o no?"

vedi letture

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi del quotidiano Il Roma, è intervenuto nel corso di 'Linea Calcio', trasmissione in onda su Canale 8: "Si sta parlando molto di mercato anche per esigenze giornalistiche. Il Napoli giocherà la Champions League, a prescindere dalla vittoria dello Scudetto, e allora si parla di rinforzi. Hojlund, Solet e non solo. Ma io mi chiedo: con Conte in panchina o no?

Scudetto? L'Inter sta davanti ed è artefice del suo destino. La verità è che il Napoli deve guardare a sé stesso e deve pensare a vincere le partite. A cominciare da quella col Milan, una gara importantissima a prescindere dall'Inter".