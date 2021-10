Caiazza: "Spalletti ha lavorato tanto a livello mentale, prima gare come Firenze si perdevano"

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando si vince in parte è merito della difesa. Questo Napoli aveva bisogno di un allenatore che lavorasse con tranquillità nella testa dei calciatori, oltre che nella tecnica e nella tattica. Credo che Spalletti in questo Napoli abbia lavorato tantissimo a livello mentale, non era facile superare la delusione della mancata Champions. Oggi non se ne parla più perché i tifosi vedono un Napoli convinto e di carattere. Prima si perdevano tante partite una volta andati sotto, ora invece come con la Fiorentina il Napoli si è messo lì a studiare l’avversario e a punirlo nella maniera più bella.

Osimhen? Ha una fiammata con la quale il Napoli cambia la partita. Il Napoli a Firenze era andato in difficoltà poi con un lancio Osimhen ha conquistato un rigore ed è cambiata la partita. La differenza con l’anno scorso è che Gattuso non l’ha mai avuto a disposizione, a parte nel finale di campionato dove si era già notato cosa poteva dare alla squadra".