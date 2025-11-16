Italia, Di Lorenzo: "A marzo ci giochiamo tanto, dovremo farci trovare pronti e fare un'altra gara"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e difensore della Nazionale, è intervenuto ai microfoni della Rai al termine di Italia-Norvegia 1-4: "Siamo partiti molto bene nel primo tempo, sbloccando subito la partita. Poi nel secondo tempo ci siamo rilassati, forse, e loro sono venuti fuori con la loro qualità. Quindi questo ci servirà per le partite di marzo, essere concentrati per tutta la partita. Perché a marzo ci giochiamo tanto e sicuramente dovremo fare un altro tipo di partita”.

La Norvegia si è dimostrata davvero forte. “Sicuramente sapevamo, l’abbiamo visto anche all’andata. Ce da fargli i complimenti per il girone che hanno fatto. Adesso abbiamo questa pausa prima del play-off. Come detto prima, sicuramente dovremo affrontare la partita in maniera diversa”.

Cosa ti porti di buono in prospettiva? "Sicuramente in questi due-tre mesi si è visto uno spirito diverso, il mister ci ha dato una mano sotto questo aspetto. Quindi dovremo prepararci al meglio, perché a marzo ci giochiamo un Mondiale. Saranno sicuramente un altro tipo di partite e dovremo farci trovare pronti”.