Italia, Gattuso: “Chiediamo scusa ai tifosi! Ci siamo impauriti al primo tiro subito”

Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, è intervenuto ai microfoni della Rai dopo il ko per 4-1 contro la Norvegia: "Voglio chiedere scusa ai nostri tifosi, 4-1 è un risultato pesante. Peccato dopo un primo tempo molto buono, da squadra vera. La delusione più grande è il secondo tempo, ci lecchiamo le ferita e complimenti a loro. Ripartire dal primo tempo che abbiamo fatto, si è fatta valere la squadra ma nel secondo tempo abbiamo fatto tantissima fatica".

In cosa è mancata l'Italia?

"Nelle distanze, nel primo tempo eravamo più compatti. Abbiamo dato campo a loro, nel primo tempo non hanno avuto campo. La partita è stata questa".

Da questo ciclo cosa porta lei in prospettiva?

"Riparto dal primo tempo, abbiamo giocato da squadra compatti. Dobbiamo migliorare, la partita è cambiato quando hanno fatto il primo tiro in porta nel secondo tempo e ci siamo impauriti".