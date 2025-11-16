Fratini: “Conte? Altro che esonero! Rimarrà fino a fine stagione per giocarsi lo scudetto”

Oggi alle 19:45
di Francesco Carbone

Intervenuto a ‘TiAmoCalciomercato", il talent scout Michele Fratini ha parlato anche della situazione in casa Napoli: "Conte a rischio esonero? A Napoli non faranno questa follia. Conte si è preso dei giorni di tranquillità a Torino con la famiglia, lasciando al vice Stellini gli allenamenti. C’è questa diatriba con il presidente, ma Conte rimarrà fino a fine stagione per giocarsi il campionato. E’ anche uno stimolo per i calciatori: lui motiva la squadra con queste lotte interne”.