Calamai: “Se Conte non riconquista la fiducia della squadra, addio Scudetto”

vedi letture

Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, ha commentato la situazione in casa Napoli con il ritorno tanto atteso di Antonio Conte: "Cosa succederà quando Antonio Conte tornerà dentro lo spogliatoio del Napoli? Quali saranno le prime parole che userà guardando negli occhi quello che ha definito in un momento di furia verbale "un gruppo di morti" che lui non vuole più accompagnare? Questo passaggio è sicuramente la partita più delicata di questa complessa stagione partenopea. Lo sfogo di Conte mi è apparso esagerato.

Direi completamente sbagliato. O il tecnico è stato tradito dal troppo stress o c’è qualcosa che non è venuto a galla del rapporto con il gruppo squadra. In entrambi i casi o Conte riconquista la fiducia dei suoi calciatori o il Napoli può tranquillamente dire addio allo scudetto. Vediamo se i giorni di vacanza saranno serviti. Ma non serve una pace di facciata. Serve un nuovo patto tra Di Lorenzo e compagni e l’allenatore. Sono curioso anche di capire quale sarà il ruolo di De Laurentiis che è stata perfetto nel proteggere il suo tecnico restando quasi sempre nell’ombra. Ma ora deve tornare in campo. Per capire se Conte è ancora il Condottiero del Napoli o se è diventato solo un fastidioso intruso".