Calamai: "Allegri contro Conte, aria da scudetto. Ma al momento Napoli troppo favorito"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, la firma del giornalismo sportivo Luca Calamai si è soffermato su Milan-Napoli e sulla sfida tra Allegri e Conte: "Rivali da sempre. Due allenatori che fanno la differenza. Che sanno come si vincono gli scudetti. Milan-Napoli non deciderà niente ma dirà se il Milan può essere una rivale credibile per il titolo.

Conte e il suo Napoli per il momento sono troppo favoriti. Cerchiamo avversari dei partenopei. Allegri e il suo Milan lo potrebbero diventare strada facendo. Ma intanto devono fermare i campioni d’Italia".