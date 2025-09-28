Milan, Allegri a Dazn: "Test importante! Pulisic non stava benissimo..."
Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal big match col Napoli: "Avevo Pulisic che non stava benissimo, ma stamattina ha provato ed è andata bene per cui giocherà lui".
Il centrocampo è il vostro punto di forza? "Ho giocatori importanti in tutti i reparti, abbiamo una buona qualità ma siamo soltanto all'inizio. Oggi è un test molto importante per noi, contro un avversario forte che ha la capacità di interpretare la partita".
Gimenez è in fiducia dopo il ritorno al gol? "Le punte quando fanno gol vanno in fiducia, sono contento che si sia sbloccato perché è un giocatore che lavora molto per la squadra".
Che atmosfera ci sarà stasera a San Siro? "Sarà una grande serata di calcio, dentro uno stadio meraviglioso. Bisognerà fare una bella partita, speriamo di essere bravi a portare a casa un bel risultato".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
