Milan, Pulisic: "Tutti vogliono giocare partite come questa. Sento grande fiducia"

Milan, Pulisic: "Tutti vogliono giocare partite come questa. Sento grande fiducia"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:28Le Interviste
di Antonio Noto

Prima della gara contro il Napoli, il trequartista del Milan Christian Pulisic ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV: "Tutti i giocatori vogliono giocare partite come quella di questa sera. Non vedo l'ora. Sento grande fiducia, voglio aiutare la squadra non solo con i gol e con gli assist, ma anche con il lavoro". 

