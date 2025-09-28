Milan, Pulisic: "Tutti vogliono giocare partite come questa. Sento grande fiducia"
Prima della gara contro il Napoli, il trequartista del Milan Christian Pulisic ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV: "Tutti i giocatori vogliono giocare partite come quella di questa sera. Non vedo l'ora. Sento grande fiducia, voglio aiutare la squadra non solo con i gol e con gli assist, ma anche con il lavoro".
