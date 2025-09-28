Sosa: "Marianucci-Gutierrez non potevano esordire prima? Se sbagliano non sarà loro responsabilità!”

vedi letture

Nel pre-partita di Milan-Napoli nel corso della trasmissione de 'La Partita dei Campioni' su Tele A, è intervenuto l'ex centravanti azzurro Roberto "Pampa" Sosa: "Io oggi non metterò nel caso un voto negativo a Marianucci o Gutierrez, nel caso sv, perché sono all’esordio ed a Milano e non è loro nel caso la responsabilità. Spero nelle pagelle post partita di mettergli un bel voto. Sono passate 5 giornate, poche ok, ma non potevano entrare prima? Anche solo per una parte?”.

Hai la nostra app gratuita? Allora per ricevere notizie come questa e tutte le ultim'ora senza neanche aprire l'app, puoi attivare le nostre notifiche push. Riceverai solo le notizie dell'ultim'ora più importanti, selezionate dalla nostra redazione, e senza neanche aprire l'app. Il servizio è gratuito e va ad arricchire l'app più veloce, completa e scaricata sul calcio Napoli e potrai disattivarlo in qualsiasi momento. Per attivare le notifiche push basta andare su Impostazioni --> "Notifiche" oppure sulla campanellina in prima pagina e attivare le "top news".