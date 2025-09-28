Donadoni: "Modric e De Bruyne? Professionisti esemplari, col loro esempio trascinano gli altri"

Roberto Donadoni, doppio ex di Milan e Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida di stasera a San Siro.

Milan e Napoli: chi l'ha sorpresa di più fin qui? "Dal Napoli ci si aspettava, considerando il percorso dell'anno scorso, una ripartenza sulla falsa riga. Il Milan, in questo inizio del campionato, ha dimostrato di essere una squadra molto competitiva e mi auguro che continui così".

Milan competitivo e divertente? "La dimostrazione che Allegri, tacciato come quello che guarda solo ai risultati, può far esprimere bene la squadra. La sensazione è di un gruppo coeso, che si diverte a giocare: quando hai un tasso tecnico di rilievo, viene fuori un gioco piacevole da vedere. Mi auguro che stasera sia una bella partita: il Napoli ha qualche difficoltà in difesa, ma ha un organico in grado di competere con tutti".

Che segnale è che giocatori come Modric e De Bruyne abbiano inciso subito? "La cosa non mi stupisce, semmai qualche perplessità ci poteva essere per la condizione fisica visto che non sono più giovanissimi. Sono però dei professionisti esemplari e giocatori al di sopra di qualsiasi altro e con livello top. Sono solo un bene per la squadra, dando un esempio di questo tipo trascinano gli altri. Auguriamoci che tengano questa condizione fino alla fine, per il club sono un valore aggiunto".

Chi è per lei l'antagonista del Napoli per lo scudetto? "Non credo che ci sia solo una squadra: il Milan, l'Inter la Juve e la Roma sono assolutamente competitive. Il Milan, come il Napoli l'anno scorso, non ha le coppe e può gestire meglio le forze. Tuttavia, non riesco ad identificare una sola antagonista del Napoli".