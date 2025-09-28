Politano a Dazn: "Non è una sfida-Scudetto! Assenze? Chi gioca si farà trovare pronto"

Matteo Politano, attaccante esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Milan, big match della 5^ giornata di Serie A: "Niente sfida scudetto, è una partita importante per noi perché è uno scontro diretto fuori casa. Abbiamo perso due o tre giocatori, ma siamo contenti della rosa che abbiamo e sono sicuro che si faranno trovare pronti".