D’Alessio: “Conte ottimo direttore d’orchestra, quest’anno le aspettative sono alte”

Nel corso del pre-partita di Milan-Napoli su DAZN, il cantante Gigi D'Alessio è intervenuto da Piazza Plebiscito prima del suo concerto: "Anche Conte è stato al mio concerto, Antonio l’ho definito un ottimo direttore d’orchestra. Il Napoli ci sta dando tante soddisfazioni e noi l’asticella l’alziamo sempre.

Ci ho messo un po’ la zampino durante la festa scudetto sulla permanenza di Conte? Sono contento che è rimasto a Napoli. Ha inciso tanto, oltre a questo c’è stato un lungo abbraccio con la moglie di Conte. Anche la moglie ha fatto tanto, lei voleva restare a Napoli. Questa è una città meravigliosa, noi anche se riceviamo poco sappiamo dare tanto, immaginate quando poi riceviamo tanto. Per me è stato davvero motivo di grande orgoglio aver partecipato a quel momento e alla permanenza di Antonio.

Obiettivi? Sappiamo Napoli come è, sappiamo la città e la tifoseria. Senza offesa per le altre tifoserie, Napoli è sempre qualcosa di magico, lo dicono i calciatori che arrivano qui. A volte arrivano calciatori ‘normali’ quando arrivano da qui sono fuoriclasse, perché non so cosa succede in questa città. Le aspettative sono alte, speriamo di fare un ottimo campionato, di vincere lo scudetto e perché no di avere un ottimo posizionamento se non vincere anche la Champions. Si deve alzare sempre l’obiettivo, tutto fa parte anche da come stai dentro. Quando la squadra è bella unita, una città che ti spinge e che ti coccola e quando hai tantissime qualità, l’importante è sempre mantenere un ottimo clima e divertirci. Perchè questa è una squadra che ci farà divertire tanto.

Riuscirò a seguire Milan-Napoli? Durante il concerto ho diversi monitor sul palco per i testi, su uno farò mettere la partita”.