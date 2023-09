Calamai cita Bartali sul Napoli: "L’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare”

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb sul Napoli:

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb sul Napoli: "Davanti in classifica intanto c’è sempre più Inter. Come era facile prevedere. La squadra di Simone Inzaghi vince a Empoli senza incantare. Stavolta le basta un bel gol di Di Marco. I nerazzurri hanno qualcosa in più rispetto alle rivali. Una rosa che ha alternative in ogni zona del campo, tanti giocatori di livello internazionale, tanti con l’animo vincente. Se la concorrenza non alza il livello l’Inter può scappare via e fare un campionato nel campionato. Meditate gente, meditate.

Il messaggio è soprattutto a un Napoli che sembra la brutta coppia di quello che pochi mesi fa aveva atto innamorare tutti. L’addio di Spalletti e Giuntoli hanno impoverito il mondo partenopeo. Ma il rigore sbagliato da Osimhen, il battibecco tra il bomber e Garcia e il pareggio con il Bologna sono la conferma che come diceva il grande Gino Bartali “l’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare”. Se non tutto sicuramente molto".