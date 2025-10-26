Calamai: "Il Napoli esce dalla crisi, l’Inter frena bruscamente. Non c’è ammazza torneo"

Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale odierno per TuttoMercatoWeb, ha commentato Napoli-Inter partendo dal rigore concesso agli azzurri: "E siamo ancora a parlare di arbitri. Siamo ancora a commentare un rigorino. La decisione del direttore di gara Mariani nell’occasione che ha regalato l’1 a 0 al Napoli accende nuovi dibattiti. E nuovi dubbi. Al designatore Rocchi non sono mai piaciuti i rigorini. Lo ha ribadito nel commentare quello concesso al Milan nella sfida a San Siro contro la Fiorentina. E ora ci risiamo. Perché gli arbitri non ascoltano l’invito del designatore? Credo che Rocchi si debba ribellare a questa situazione.

Veniamo alla partita, la vittoria del Napoli ci può stare anche se l’Inter ha avuto le sue opportunità. Non mi è piaciuto lo scontro verbale tra Conte e Lautaro. Livello troppo basso da parte di entrambi. Il Napoli esce dalla crisi, l’Inter frena in maniera brusca. La morale di questo momento del campionato è che non esiste un ammazza torneo. Tutte le grandi hanno dei problemini. Vediamo a esempio l’entità dell’infortunio di De Bruyne. O di quello di Mkhitaryan. Non penso che nessuna squadra riuscirà a scappare via e ni immagino un finale scudetto allo sprint".