Calamai: "Sembra che il Napoli non voglia fare la Conference! C'è rassegnazione..."

A TMW Radio è arrivato il momento di Penna e Calamai, editoriale a cura di Luca Calamai: "Napoli delusione, pare che non voglia fare la Conference. Non dico che vada in campo per perdere, però forse non ci sono le motivazioni giuste e c'è rassegnazione e quindi non si vuole ripartire dalla Conference. Come è possibile che una squadra che 12 mesi fa ha spazzato via tutti ora sia ridotta così. Da mesi si sa che il Napoli deve ripartire, ma ci sono tanti interrogativi intorno al club.

E continuo con Corvino. Col più basso monte stipendi della Serie A, il suo Lecce ha conquistato un'altra salvezza e ha due giocatori pronti a far fare plusvalenza. E' il calcio della competenza, di chi si deve anche inventare qualcosa. E poi che emozione la festa della Lazio per lo Scudetto del 1974".