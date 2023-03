Calamai su Sarri: "Non è il lontano parente di quello ammirato a Napoli"

Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport, a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di vari temi

Mourinho sì o no?

"L'ho conosciuto, personaggio straordinario. Quando arrivò era propositivo come idee. Quello di oggi è uno straordinario accendipopolo. Oggi sold out continuo grazie a lui. Oggi è uno dei tanti, e mi chiedo cosa c'è di Mourinho di tecnico? E' un calcio banale. Guardo le partite della Roma e non ci vedo niente, nella Lazio sì. E Sarri oggi non è nemmeno il lontano parente di quello ammirato a Napoli. Mourinho è ascoltato, arriva alla gente. Un suo messaggio calcistico fa meglio di qualsiasi giornalista del mondo. Mi dispiace quando si parla dell'arbitro, del giocatore, per la stima per ho per lui. Per me è pronto a diventare il dg di una società".