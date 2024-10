Calcio in Tv, le gare di oggi: continua la Nations League, il Napoli femminile sfida la Lazio

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questa domenica 13 ottobre. Continuano le gare di Nations League, si gioca anche per la Serie C maschile e per la Serie A femminile, che tra le altre vedrà la sfida tra Lazio e Napoli. Di seguito la programmazione completa in tv.

DOMENICA 13 OTTOBRE

12.30 Campobasso-SPAL (Serie C) - SKY SPORT e NOW

12.30 Milan-Sampdoria (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Kazakistan-Slovenia (Nations League) - UEFA TV

15.00 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO e NOW

15.00 Vicenza-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Benevento-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

12.30 Feralpisalò-Caldiero (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Pergolettese-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Pro Vercelli-Clodiense (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Legnago-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Breno-Folgore Caratese (Serie D) - SOLOCALCIO

15.30 Juventus-Roma (Serie A femminile) - RAI 2 e DAZN

17.30 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO

17.30 Taranto-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Arezzo-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Pianese-Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Vis Pesaro-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.00 Finlandia-Inghilterra (Nations League) - UEFA TV

18.00 Malta-Moldavia (Nations League) - UEFA TV

18.00 Armenia-Macedonia (Nations League) - UEFA TV

18.00 Liechtenstein-Gibilterra (Nations League) - UEFA TV

18.00 Lazio-Napoli (Serie A femminile) - DAZN

19.30 Avellino-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

19.45 Potenza-Foggia (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Grecia-Irlanda (Nations League) - UEFA TV

20.45 Austria-Norvegia (Nations League) - UEFA TV

20.45 Isole Far Oer-Lettonia (Nations League) - UEFA TV

20.45 Ternana-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW