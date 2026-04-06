Calhanoglu snobba Napoli-Milan: “Non la guarderò”
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Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria per 5-2 contro la Roma: "Una vittoria importante, è stata una partita bella da vedere. Siamo contenti, è un segnale importante perché vogliamo stare in alto in classifica e non mollare. Dietro ci sono squadre che spingono, lo sentiamo, è stata una bella partita".
"La Roma è una squadra forte, gioca uomo contro uomo e non è facile gestirlo. Finire il primo tempo 2-1 e non 1-1 ti dà più entusiasmo e così è stato. Abbiamo fatto vedere che solo 2-1 non bastava, abbiamo fatto altri gol ed è stato importante"
Se guardo Napoli-Milan? No, vado in Germania a vedere i miei bambini. Cosa mi aspetto da questa partita? Non mi interessa"
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