Cosa penseranno Napoli e Milan? Costacurta: "Che dovranno vincere, ma i rientri dell'Inter..."

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"E' chiaro che per provare ad essere in corsa dovranno vincere".

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta: "Dopo il 5-2 dell'Inter alla Roma, cosa penseranno Napoli e Milan in ritiro stasera? Che dovranno vincere, probabilmente questo aprirà un po' la partita. E' chiaro che per provare ad essere in corsa dovranno vincere.

Forse è quello che spero io più quello che sperano loro, per dire la verità, però immagino che ci sa una voglia di vincere per continuare a sperare. Anche se il rientro di alcuni giocatori dell'Inter... si è visto...".