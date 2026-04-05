Messaggio ad Ancelotti, Alisson: "Voglio giocare nella Seleçao! Favorito con un ct italiano"
Nel corso della sua intervista a Repubblica, l'attaccante del Napoli Alisson Santos ha parlato della Seleçao brasiliana e della speranza di essere convocato dal ct del Brasile Carlo Ancelotti.
Sulla nazionale ci fa un pensierino? "Ora sì. In realtà è sempre stato un mio obiettivo, ma sento di essere un po’ più vicino a realizzare questo sogno. So che devo lavorare molto di più e impegnarmi tanto, per arrivarci".
Giocare in Italia può aiutarla? "Credo di sì, anche perché alla guida del Brasile c’è Carlo Ancelotti. Con un ct italiano potrei essere avvantaggiato".
Alla fine del campionato, iniziano i Mondiali: chi li vince? "Che domande, il mio Brasile...".
Si aspettava che l’Italia venisse eliminata? "No. E volevo tanto che l’Italia tornasse a giocare la Coppa: senza gli azzurri è un’altra cosa. Spero possano tornare presto ai massimi livelli".
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