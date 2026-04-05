"Nervoso quando sento parlare chi va ai Mondiali", siparietto Caressa-Costacurta: "Io mi sono girato"

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"Puoi anche cambiare presidente federale, ma ava capito quanto vogliamo bene alla Nazionale”.

Momento di amara ironia sulle nello studio di Sky Sport. Nel post partita di Pisa-Torino, dopo un’intervista con il match winner Che Adams, il conduttore e telecronista Sky Fabio Caressa ha ammesso: “Devo ammettere che quando vedo calciatori scozzesi o di altre nazionali e so che loro vanno a giocare il Mondiale e noi no, un po’ di nervoso mi viene. Senza nulla di male contro di loro, intendiamoci”.

“Io mi sono girato”. Ha risposto ironicamente l'ex difensore Alessandro Costacurta, che è stato vice-commissario con Fabbricini tra il 2018 e la prima elezione di Gravina, ha sposato l’idea degli stati generali del calcio lanciata dal conduttore: “È un’idea che mi trova d’accordo”.

Caressa ha infatti proseguito la sua analisi: “Bisogna capire a chi interessa che l’Italia faccia bene. La sensazione è che dispiaccia tantissimo ai tifosi, a noi e ai nostri figli, ma che a qualcun altro non gliene freghi niente”. Sul tema è intervenuto anche Beppe Bergomi: “Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di Nazionale e club. Puoi anche cambiare presidente federale, ma ava capito quanto vogliamo bene alla Nazionale”.