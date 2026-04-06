Campionato chiuso? Costacurta: "Mai stato riaperto! Lautaro giocatore più importante in A"

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"Non dico sia il più forte, ma è il giocatore della Serie A più importante per la sua squadra”.

Il 5-2 dell’Inter sulla Roma chiude il campionato? Nello studio di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ribadisce di sì, ma del resto l’aveva già detto anche prima di questa gara: “Io mi ero già espresso. Ho sempre puntato sul rientro di Lautaro, ho sempre pensato che sia il giocatore più importante della Serie A. Non dico sia il più forte, ma è il giocatore della Serie A più importante per la sua squadra”.

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