"Dirò di aver giocato con lui", KDB risponde ad Alisson con una battuta: "Mi fai sentire vecchio"

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Kevin De Bruyne si prende anche un ruolo da guida nello spogliatoio del Napoli. Il belga, intervistato in questi giorni dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato le parole di Alisson Santos, che sui social ha raccontato l’emozione di giocare al suo fianco. "Potrò dire di aver giocato con De Bruyne", aveva scritto l'ex Sporting.

La risposta di KDB

“Mi fa sentire un po’ vecchio”, ha scherzato De Bruyne, aggiungendo: “Mi fa piacere sentire queste cose. Cerco di dare il massimo e spero di poter trasmettere insegnamenti utili ai più giovani”. Un attestato di leadership per il centrocampista, sempre più riferimento dentro e fuori dal campo.