Calzona sponsorizza Hamsik: "È pronto per la Slovacchia. Diventerà un grande tecnico"

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Francesco Calzona ha da poco salutato la panchina della Slovacchia ed ha indicato alla Federazione il suo possibile erede: Marek Hamsik, che era già all'interno dello staff tecnico. Queste le sue parole a Cronache di Spogliatoio: "Hamsik ha tutto per diventare un grande allenatore, deve solo abituarsi alle pressioni del ruolo. La Federazione mi ha chiesto un parere e io ho risposto che è pronto.

A Marek, però, consiglierei di fare prima un altro step. Da anni io intanto ho lanciato un allarme alla Federazione: abbiamo la seconda squadra più vecchia d'Europa, c'era bisogno di un cambiamento radicale. Ho portato un programma di ringiovanimento della rosa, ci sarebbe voluto qualche anno per raccogliere i frutti, ma la Federazione non era pronta. Nonostante la proposta di rinnovo, non ero disposto a restare in un posto in cui avrei dovuto 'sopravvivere' in nome di un contratto. Avrei voluto solo costruire".