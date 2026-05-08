Calzona: "Tornare al Napoli? Sfondate una porta aperta..."

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Francesco Calzona, ex commissario tecnico della Slovacchia, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio in cui ha trattato vari temi a partire dal suo futuro: "Preferirei un club, ma non disdegno un'altra Nazionale. Mi importa il progetto: voglio provare a fare il mio calcio. In passato ho ricevuto proposte dall'italia e da club europei, ma ho rifiutato: ci eravamo ripromessi di andare al Mondiale. Non potevo lasciare il lavoro a metà".

Tornerebbe al Napoli per riprovare ancora a lasciare un'impronta diversa?

"Sfondi una porta aperta!".

Allenare da straniero la Nazionale slovacca non è stato facile.

"Una bella sfida, ma io non amo la comfort zone. Ci siamo lasciati così come ci eravamo salutati la prima volta: con un sorriso e una stretta di mano".

Cosa fa un ct durante l'anno?

"Ho vissuto in Italia, ma abbiamo girato tantissimo l'Europa. Anzi, l'abbiamo smontato. Abbiamo visionato di persona e tramite le piattaforme di scouting quelli che ci interessavano. Arrivavano da 16 paesi diversi".

Il lavoro è diverso rispetto a quello che si fa in un club.

"I tempi sono risicatissimi, devi ingegnarti per trovare allenamenti che possano trasmettere velocemente le tue idee. Con i ragazzi abbiamo fatto tante sessioni di video. L'attesa fra una sosta e l'altra però è snervante".

Nel suo staff c'era pure Hamsik.

"Ha tutto per diventare un grande allenatore, deve solo abituarsi alle pressioni del ruolo. La Federazione mi ha chiesto un parere e io ho risposto che è pronto. A Marek, però, consiglierei di fare prima un altro step. Da anni io intanto ho lanciato un allarme alla Federazione: abbiamo la seconda squadra più vecchia d'Europa, c'era bisogno di un cambiamento radicale. Ho portato un programma di ringiovanimento della rosa, ci sarebbe voluto qualche anno per raccogliere i frutti, ma la Federazione non era pronta. Nonostante la proposta di rinnovo, non ero disposto a restare in un posto in cui avrei dovuto 'sopravvivere' in nome di un contratto. Avrei voluto solo costruire".