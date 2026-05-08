Dazn, Farina: "Napoli-Bologna? Momento duro per Italiano, gioco poco brillante"
Il giornalista Dazn Luca Farina, intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio, ha commentato i temi principali degli azzurri: "Il Napoli conosce bene le caratteristiche del Bologna, ma è il momento più delicato. È il momento più difficile per Italiano, si è capito che ha perso contatto con le zone europee e si è poi concentrata solo sull'Europa League. L'impressione è che il contraccolpo dell'Europa è stato pesante. La piazza è esigente. Ho visto il Bologna contro il Cagliari molto distante dalla sua reale dimensione. Non ha segnato nelle ultime quattro partite, sta ruotando molto, il gioco brillante non si è più visto.
La partita più bella che ho commentato quest'anno? Atalanta-Udinese è stata una delle più belle commentate. In generale il derby di Madrid, a velocità folle. Perché la Serie A fa fatica a divertire? Sono tanti i fattori, guardiamo lo 0-0 di Milan-Juventus. Il risultato 0-0 è stato brutto per il livello che c'era in campo, ma raggiungere l'obiettivo Champions League è un obbligo per entrambe. Tante volte si arriva a voler raggiungere l'obiettivo. Si è detto tanto anche del Parma, che non esprime un calcio scintillante. La mentalità in Italia è sicuramente sbagliata, in Europa ragionano in modo differente. C'è un modo diverso di fare calcio. Ci vuole coraggio nella proposta. L'Italia ha una qualità che fa fatica a stare al livello degli altri campionati europei. La fotografia del calcio italiano è triste, ma molto realistica".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Bologna
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro