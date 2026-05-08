Dazn, Farina: "Napoli-Bologna? Momento duro per Italiano, gioco poco brillante"

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"L'impressione è che il contraccolpo dell'Europa è stato pesante. La piazza è esigente. Non ha segnato nelle ultime quattro partite, sta ruotando molto"

Il giornalista Dazn Luca Farina, intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio, ha commentato i temi principali degli azzurri: "Il Napoli conosce bene le caratteristiche del Bologna, ma è il momento più delicato. È il momento più difficile per Italiano, si è capito che ha perso contatto con le zone europee e si è poi concentrata solo sull'Europa League. L'impressione è che il contraccolpo dell'Europa è stato pesante. La piazza è esigente. Ho visto il Bologna contro il Cagliari molto distante dalla sua reale dimensione. Non ha segnato nelle ultime quattro partite, sta ruotando molto, il gioco brillante non si è più visto.

La partita più bella che ho commentato quest'anno? Atalanta-Udinese è stata una delle più belle commentate. In generale il derby di Madrid, a velocità folle. Perché la Serie A fa fatica a divertire? Sono tanti i fattori, guardiamo lo 0-0 di Milan-Juventus. Il risultato 0-0 è stato brutto per il livello che c'era in campo, ma raggiungere l'obiettivo Champions League è un obbligo per entrambe. Tante volte si arriva a voler raggiungere l'obiettivo. Si è detto tanto anche del Parma, che non esprime un calcio scintillante. La mentalità in Italia è sicuramente sbagliata, in Europa ragionano in modo differente. C'è un modo diverso di fare calcio. Ci vuole coraggio nella proposta. L'Italia ha una qualità che fa fatica a stare al livello degli altri campionati europei. La fotografia del calcio italiano è triste, ma molto realistica".