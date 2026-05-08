Beukema guarda al futuro: "Stagione positiva, ho ancora tanti anni qui a Napoli"

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"Ho giocato in una posizione nuova, come braccetto: mi sono dovuto adattare e penso di aver fatto bene, imparando e migliorandomi"

Sam Beukema ha parlato a pochi giorni da Napoli-Bologna. Il difensore olandese, tra i vari temi, ha fatto un bilancio su questa stagione e si è espresso sul futuro: "Per me è stato un anno positivo. Ho giocato in una posizione nuova, come braccetto: mi sono dovuto adattare e penso di aver fatto bene, imparando e migliorandomi partita dopo partita. Sto ancora lavorando per crescere: ho ancora tanti anni qui a Napoli ed ho già vinto il mio primo trofeo. Sono contento.

Abbiamo avuto tanti infortuni quest'anno e questa situazione non ci ha aiutato. Però, penso che abbiamo fatto una bella stagione: siamo al secondo posto e questo significa che abbiamo un gruppo forte con tanta qualità. Vediamo l'anno prossimo come sarà. Il calcio si evolve sempre. Già a Bologna ero abituato a fare una fase di pressione alta e mi piace molto giocare così: quando prendi la palla più alto, sei più vicino alla porta ed hai più probabilità di fare gol e giocare veloce", le sue parole a Radio Crc.