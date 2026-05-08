Magoni promuove Conte: "Stagione positiva. Se vuoi vincere non puoi non tenerlo!"

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"Lo confermerei senza dubbi. Il Napoli in casa ha un top allenatore, ma Conte deve restare con fame ed entusiasmo e feeling"

L'ex calciatore azzurro Oscar Magoni è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni.

La stagione del Napoli è positiva nonostante gli infortuni: Conte sa vincere e lo ha dimostrato

"La stagione del Napoli non può che essere positiva. Con tanti infortuni non era facile qualificarsi in Champions. Peccato per il rendimento avuto nella Champions passata, ma si può pensare a migliorare l’anno prossimo. Conte divide i tifosi? Sono le varie facce della stessa medaglia. Credo che il Napoli sia un club con chiare ambizioni di vincere tutto e Conte ha dimostrato di saperlo fare. La sua storia dice che è un vincente".

Conte va confermato, ma società e allenatore devono volerlo insieme

“Da dirigente si analizza la stagione prima che finisca, per programmare quella futura. Se si vuole provare a vincere tutto non si può non tenere Conte, uno dei migliori allenatori in circolazione. Lo confermerei senza dubbi. E’ chiaro che le controparti, società e allenatore, devono essere contente di proseguire insieme. Il Napoli in casa ha un top allenatore, ma Conte deve restare con fame ed entusiasmo e il feeling tra le due parti deve essere consolidato. Perchè se non ci fosse quel sentiment, quella unione, da una delle due parti, sarebbe meglio dividersi”.

Un passato diviso tra Bologna e Napoli, ma lunedì c'è un solo favorito: gli azzurri hanno più motivazioni

“Nel gennaio del 1999 accettai Napoli con convinzione, pure se in 7 giorni passai dalla partita Bologna-Milan in serie A a quella tra Cosenza e Napoli in serie B. Ma non mi mai sono pentito. Ho giocato 118 gare col Bologna e 118 col Napoli, quindi dovrei tifare per un pareggio lunedì. Ma le motivazioni fanno la differenza e in verità gli azzurri ne hanno qualcuna in più, dovendo conquistare la matematica qualificazione in Champions davanti al proprio pubblico. Per questo vedo il Napoli favorito”.