De Bruyne via? Fabbroni propone: "Può servire ancora come regista!"

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"Con attitudine a fare passaggi verticali, che Lobotka fa più raramente. Giocatore fantastico, ma ama dialogare per linee scontate"

Il giornalista Mario Fabbroni, intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio, ha commentato i temi principali: "Chi parte e chi resta? Meret può partire, è un portiere di grande livello. In difesa penso che si cambi un po'. La partenza di Juan Jesus è abbastanza scontata; penso che Rafa Marin possa tornare dopo un buon campionato in Spagna. Marianucci ha più difficoltà. Si sta parlando di Gila dalla Lazio, qualche motivo ci sarà. Se dovesse andare via Lobotka, che ha buon mercato, De Bruyne può servire eccome: è l'uomo più adatto come regista. Con attitudine a fare passaggi verticali, che Lobotka fa più raramente. Giocatore fantastico, ma ama dialogare per linee scontate. De Bruyne è un giocatore di profondità. Anguissa andrà via, il Napoli sta già cercando l'alternativa. Mentre Vergara può essere utilizzato come mezzala.

Se resta Conte resta anche Elmas? Questo non lo sapremo. Il suo cartellino è alto, è un giocatore universale. Si può tenere, ma se le condizioni di mercato lo consentono. McTominay è inamovibile.

Chi prenderei dal Bologna? Forse prenderei Orsolini, perché è un calciatore generoso. Non segna tanto, ma in copertura fa tanto.

Lotta Champions? La Juventus è più forte del Lecce. Se i giallorossi facessero un punto, sarebbe come vincere la Champions League. La Cremonese non può fallire contro il Pisa: l'unica possibilità per salvarsi è vincere contro i toscani. Si può riaprire di nuovo lo scenario per la terza retrocessa. Il Milan è tra le grandi deluse: Allegri senza coppe, rischia di non entrare in Champions. Il pareggio non servirebbe a nessuno. Allegri era stato capace a tenere a bada le critiche. Era la squadra che aveva perso una sola partita in campionato fino ad un certo punto. Quindi, Milan-Atalanta sarà un fuori una".