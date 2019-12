Canale8, Mele: "Domina il caos nei rapporti, ritiro arriva dopo il grande rifiuto"

Silver Mele, ai microfoni di Canale8 durante la trasmissione Ne Parliamo Il Lunedì, ha commentato il difficile momento in casa Napoli: "Il Napoli ha smarrito se stesso ed è oggi in piena crisi. Il pareggio onorevole di Liverpool ha seguito inglorioso con il ko interno per opera del Bologna. La classifica è impietosa e gli interrogativi esercizio stucchevole nel gioco delle responsabilità che Ancelotti vuole si distribuiscano in maniera equa. Nessuno può ritenersi salvo nel novero complessivo dei demeriti che stanno minando seriamente l’annata e il corso della gestione De Laurentiis. Tra incontri più o meno chiarificatori a dominare è la caoticità tattica e dei rapporti. Sabato c’è l’Udinese con la squadra che sceglie per il ritiro, un mese dopo quello imposto dal club, a pochi giorni dal dentro o fuori della supersfida al Genk. Quella si che andrà ad orientare in maniera definitiva una stagione divenuta clamorosamente enigmatica e compilcata".