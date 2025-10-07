Di Livio: “Roma non pronta per lo Scudetto! Vedo bene il Napoli e altre due squadre”

vedi letture

Angelo Di Livio, ex centrocampista di Juventus e Fiorentina, tra le altre, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com.

Discorso scudetto, come la vedi? Può rientrare la Roma o sarà ancora appannaggio di Napoli e Inter? E dove vedi la Juve, a questo punto? "La Roma sta facendo bene, non credo però sia pronta per lo Scudetto. Vedo bene Napoli, Inter e Milan, la Juve deve inserirsi ma col cambio di mentalità".