Eriksen: “Felice per Hojlund, so cos'ha passato allo United! In un aspetto è sempre stato forte..."

Christian Eriksen, centrocampista del Wolfsburg e pilastro della nazionale danese, ha parlato dal ritiro della Danimarca soffermandosi anche su Rasmus Hojlund, suo connazionale e attaccante del Napoli, oltre che compagno di squadra in nazionale: “Sono davvero felice per Hojlund. So meglio di chiunque altro cosa ha passato allo United, nel bene e nel male, ma è sempre stato forte mentalmente. Lavora sodo e dà tutto in campo, quindi è fantastico che ora stia segnando”.