Carnevale: “Napoli forte, progetto va avanti da 15-20 anni! E ha aggiunto anche De Bruyne…”

vedi letture

Andrea Carnevale, ex attaccante di Roma e Napoli, nonché scout dell'Udinese, ha parlato a Gazzetta.it delle due nuove capoliste della Serie A: "Se me l'aspettavo? Sembra comodo dire di sì in questo momento, ma dal giorno in cui è stato annunciato Gasperini sulla panchina giallorossa ho pensato che stava per cambiare seriamente la geografia del calcio e al fianco del Napoli potesse starci la Roma".

E ha aggiunto: "Non so fino a quando e fino a che punto, ma so che un allenatore del genere ti cambia la vita. E so per certo, invece, che Conte resisterà sino all’ultima giornata, come insegna il suo passato". Entrando maggiormente in profondità a proposito dei risultati raggiunti finora da giallorossi e azzurri in campionato: "Il Napoli è forte di suo, ha un suo progetto che va avanti da quindici o forse venti anni, ha aggiunto classe esagerata con De Bruyne. E poi ne ha altri, ovviamente: in partite sporche, emerge sempre un Anguissa che la sistema o un Hojlund che la decide".

Concludendo: "Stiamo parlando di calciatori che spostano l’equilibrio e non è un dettaglio ma rendono tali le sofferenze a cui sei costretto. A Gasperini, per ora, mancano i gol degli attaccanti: però aspettate, perché con lui non c’è stato centravanti o seconda punta o centrocampista che non abbia sbalordito".