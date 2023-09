Cannavaro: "Ecco a chi darei il Pallone d'Oro tra Kvara e Osimhen. Lazio? Non mi preoccupa"

Fabio Cannavaro, ex difensore, campione del mondo e vincitore del Pallone d'Oro nel 2006, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli

Fabio Cannavaro, ex difensore, campione del mondo e vincitore del Pallone d'Oro nel 2006, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se dovessi scegliere l'assegnazione del Pallone d'Oro a un giocatore del Napoli io lo darei a Osimhen perché l'anno scorso ha fatto la differenza.

L'ha fatta anche Kvaratskhelia, ma Osimhen è stato più continuo e ha trascinato fino alla fine. Mi è piaciuto perché non è stato solo un finalizzatore, ma un leader. Kim? E' una perdita importante perché nei momenti di difficoltà ci metteva una pezza. Ma non sono preoccupato per la sconfitta contro la Lazio".