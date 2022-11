Cannella a sorpresa: "Ritiro ad Antalya? No, penso che il Napoli andrà in un'altra città"

Il direttore sportivo Giuseppe Cannella è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Il direttore sportivo Giuseppe Cannella è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Sono stato molte volte, per ragioni professionali, in Turchia nella zona dove il Napoli ha deciso di andare in ritiro. Credo che, come fanno molte squadre, soprattutto russe, il Napoli atterrerà ad Antalya ma poi si sposterà di una quarantina di chilometri per raggiungere Belek, cittadina fantastica. Ci sono alberghi magnifici con campi da calcio che dalle nostre parti non immaginiamo nemmeno. La temperatura è abbastanza mite, difficilmente il termometro scende al di sotto dei 18°.